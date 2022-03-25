巨大去年EPS 15.81元 擬配發10元現金股利同登頂

巨大 (9921-TW) 去年營收 818.4 億元創新高，年增 17%，今 (25) 日公布最新財報，全年稅後賺 59.3 億元，創新高，年增 19.83%，每股純益 15.81 元，擬配發 10 元現金股利，巨大為改善財務結構，擬以辦理現增發行 1.7 萬張新股籌資，另將發行可轉債籌資 40 億元。

巨大 2021 年第四季營收 199.04 億元，毛利率 22.41%，季減 1.25 個百分點，年減 2.49 個百分點，單季稅後純益 10.98 億元，季減 14.28%，年減 16.5%，每股純益 2.93 元。

巨大 2021 年營收 818.4 億元，毛利率 24.15%，年增 1.06 個百分點，稅後純益 59.3 億元，創新高，年增 19.83%，每股純益 15.81 元。

近年來全球電動輔助自行車 (e-bike) 銷售快速成長，已經成為巨大集團重要的成長引擎之一；2021 年 e-bike 營收占集團營收 31% ，2020 年為 26%，預期未來幾年營收占比仍將逐年提升。歐洲是全球 e-bike 主要市場，捷安特歐洲公司去年 e-bike 銷售額成長三成，已經連續 4 年維持雙位數增長；美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，市場也正在快速成長中。

巨大目前在台灣、歐洲的荷蘭及匈牙利及中國大陸都設有整車生產線，合計年產能 600 萬台，2021 年巨大合計整車出貨 490 萬台，加計車架部分，約 600 萬台。

巨大預估，2022 年營收將雙位數成長，並將在越南平陽省設置年產能 100 萬台新廠，今年第四季將有新產能開出，預估貢獻 5 萬台整車出貨量。

巨大新投資在越南平陽省設立新廠，將以承接現有廠房方式快速生產，年產能 100 萬台，看好越南為 FTA 的簽約成員國，2025 年起享有零組件免關稅的優惠；歐盟市場電動自行車需求孔急，選定越南設廠，可因應越南本地及歐盟市場的需求。