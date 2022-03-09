〈自行車展開幕〉巨大今年營收再創高 續拓越南平陽新廠估Q4投產

受惠疫情推升需求，巨大 (9921-TW) 去年營收 818.56 億元創新高，年增幅 16.92%，執行長劉湧昌今 (9) 日指出，預估 2022 年營收將雙位數成長，巨大並將在越南平陽省設置年產能 100 萬台新廠，今年第四季將有新產能開出，預估貢獻 5 萬台整車出貨量。

巨大目前在台灣、歐洲的荷蘭及匈牙利及中國大陸都設有整車生產線，合計年產能 600 萬台，2021 年巨大合計整車出貨 490 萬台，加計車架部分，約 600 萬台。

巨大新投資在越南平陽省設立新廠，將以承接現有廠房方式快速生產，年產能 100 萬台，劉湧昌指出，看好越南為 FTA 的簽約成員國，2025 年起享有零組件免關稅的優惠；歐盟市場電動自行車需求孔急，選定越南設廠，可因應越南本地及歐盟市場的需求。

目前自行車零組件長短料窘況仍嚴重，部分零組件交期長達 2 年，劉湧昌指出，此市況下，加上近期原物料價格急漲，自行車業者必須大量堆庫存因應生產，對中小型業者相當不利；另外，由於全球通膨，造成個人可支配所得減少，可能也讓個人對非必須消費的自行車及電動輔助自行車消費力降低。

除產品持續升級，巨大近年也積極打造包含「人、車、電、騎、網」的自行車騎乘生態圈，劉湧昌指出，巨大注重線上平台的消費者分析、線下的的消費騎乘實質體驗，提升客戶端的品牌黏著度。在這個生態圈內，除了室外自行車外，公司也持續出貨室內的健身自行車，完善室內室外的自行車產品線。