巨大前三季純益年增32.9%創同期新高 EPS 12.88元

巨大 (9921-TW) 今 (5) 日公布最新財報，前三季稅後純益 48.32 億元，年增 32.9%，創歷年同期新高，每股純益 12.88 元，巨大指出，全球對自行車及電動輔助自行車 (E-bike) 強勁需求不減，集團各製造廠訂單也滿載，驅使 2021 年銷售業績、獲利持續成長。

巨大第三季營收為 199.5 億元，毛利率 23.66%，季減 2.32 個百分點，年減 0.18 個百分點，單季稅後純益 12.81 億元，季減 30.72%，年減 13.63%，每股純益 3.41 元。

巨大前三季營收 619.36 億元，毛利率 24.71%，年增 2.22 個百分點，稅後純益 48.32 億元，年增 32.9%，創歷年同期新高，每股純益達 12.88 元。

巨大指出，自行車產業依舊存在供不應求情況，巨大第三季生產也受零件供應不及影響，加上零件與航運成本上漲，影響第三季獲利表現。

巨大指出，自有品牌銷售方面，歐美二大主要市場，以原幣計算，前三季較去年同期雙位數成長，中國內銷市場也有近 1 成的成長。其中，E-bike 仍是巨大重要成長動能之一，前三季自有品牌 E-bike 營收較去年同期成長 37%；連同代工業務，整體 E-bike 已佔巨大集團營收 31%。

巨大指出，歐洲目前是 E-bike 最大市場，在政府鼓勵騎乘的政策下，預估未來 3-5 年銷售量將持續成長；美國市場也快速成長，加上對 E-bike 產品作出更明確規範，大幅提升民眾購買意願。

展望第四季，在歐美市場通路庫存偏低的情況下，即便進入淡季仍積極備貨，需求不見消退，可預期淡季不淡，但目前仍受制於零件供應與船運問題，影響供應至市場的時間。