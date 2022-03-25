日月光投控拚淨零碳排 將廢棄塑膠做成塑膠袋

日月光投控 (3711-TW) 資深副總周光春今 (25) 日出席碳中和論壇，會中秀出減碳最新成果，指出工廠 1 年的廢棄包裝材就達 600 噸，日月光投控與回收業者合作，將其製成塑膠粒後，再重塑成塑膠袋，達循環再利用的效果。

周光春補充，過往工廠的包裝材料如塑膠氣泡帶、泡棉等，大多送往焚化爐燃燒，不過，廢棄塑膠經由回收再利用，就可做出垃圾袋，再添加有機香料，就變成客戶拜訪的伴手禮。

周光春表示，截至 2021 年 6 月止，全球 2000 大企業已有三分之一承諾淨零，日月光集團也已承諾 2050 年要達淨零碳排，並依三步驟實施，首先依科學根據設定目標，再來設定階段性計畫，並與供應鏈夥伴協同合作，最後成立組織、投入資源與定期檢視執行進度，期望從減碳、低碳再到零碳。

周光春也以汽水大廠間的競爭為例，可口可樂承諾在 2050 年達成淨零目標，百事可樂不僅宣布跟進，時程更是硬生生較對手早 10 年達成，預期在 2040 年達淨零碳排，顯現品牌企業未來將面對消費者與客戶檢視，如果不在這方面競爭，直言未來恐怕沒有訂單。

以自身集團來看，日月光自 2007 年開始就投入節能領域，並在建立 K12 廠區時，就以綠建築標準建設新廠房，隔年也導入 PAS 2050 標準揭露產品碳足跡，成為全球第一間獲得證書的封測廠。

集團前兩年也陸續實施內部碳定價、設備科學基礎減量目標，並首度將 ESG 納入董事會績效指標，更與高階主管的分紅掛勾，包括用水、碳的排放密度，都成為績效考核的要素之一，認為公司高階主管重視什麼，員工就會跟著去做，產生共振效應。