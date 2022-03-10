日月光投控旗下環旭上市十週年 去年營收突破人民幣553億元

日月光投控 (3711-TW) 旗下環旭電子今 (10) 日為上交所上市十週年，回顧過去十年，環旭電子指出，公司營收從 2011 年的人民幣 127 億元，增長至 2021 年的 553 億元，淨利潤年複合成長率更達 15%。

環旭電子現今在全球專業電子代工市場已佔有一席之地，更成為全球微小化模塊和系統級封裝（SiP）、穿戴式電子產品製造領域的領先者。

此外，環旭電子前年底也完成收購法商 Financière AFG S.A.S.(FAFG) 股權，同時，也取得 FAFG 旗下子公司 Asteelflash Group S.A. 百分百股權，成為一家跨四大洲、24 小時營運的全球化公司。

環旭電子表示，公司把 ESG 可持續發展作為企業經營的重要使命，這十年來公司榮獲上交所信息披露 A 級評級 7 次，持續被列入「上證公司治理指數成分股」，取得 MSCI 新興市場指數 BB 評級，榮獲 2021 S&P Global ESG 指數企業永續評比銅獎，顯示環旭電子的持續努力和優異表現得到業界肯定。

環旭電子認為，10 這個數字，在中國傳統文化中是一個吉祥的數字，代表著「十全十美」，在西方，「10」也是全體和創造的象徵，隨著公司上市十週年，也代表一個新階段的開始，並邁向下一個「十」年輝煌。