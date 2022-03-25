〈MIH會員大會〉鴻海兩款乘用車今年招商 2025年聯盟出海口效應顯現

MIH 執行長鄭顯聰今 (25) 日透露，MIH 去年成立後，也以五年為發展目標，今年鴻海 (2317-TW) 將展開 Model C / Model E 招商大會、明後年則準備進入市場，預計 2025 年 MIH 可發揮聯盟效應、擴大出海口。

鄭顯聰表示，在 2020 年正式對外介紹電動車開放平台概念，2021 年成立 MIH Consortium 後，今年 2022 年鴻海將發表電動車 Reference Design，展開 Model C / Model E 在各地區的招商大會。

此外，今年底也會有包含基於 drive by wire API 開發的 level2 和 level 4 參考設計的自動駕駛、提供以 zero-trust 設計理念的車用安全開發環境、以及針對 zonal 設計的電子電氣架構 (EEA) 車身控制測試台架等工作小組成果的重大發表。

而 2023 至 2024 年，鄭顯聰認為，將會做好進入市場的準備，並在 2025 年發揮聯盟效應，擴大出海口，如何有效整合夥伴與資源，並攜手發展出 Reference Design 將會是今年非常重要的課題。

鄭顯聰表示，與夥伴技術合作的開發，除了聚焦新能源汽車產業的痛點與趨勢，以此為基礎開發相應的技術，透過在自動駕駛、資訊安全、電子電氣架構等 16 個工作小組的協作下，尋求實現標準化與模組化等，也逐漸有了整車的雛形。

鄭顯聰認為，MIH 也向夥伴們展現出了對下一步計畫的野心，積極整合 MIH 會員的實力、搭建鴻海電動車供應鏈，這不僅是 MIH 當初對會員的承諾，同時也是鴻海的信心。

MIH 表示，除了 Lordstwon、泰國 PTT 集團、Fisker 等鴻海合作夥伴外，鴻華、以及 Gartner、IHS 等，也力挺未來合作事宜，美國在臺協會與泰國 Arun + 也向 MIH 會員提供了招商機會，另外，中東、東南亞地區等的發展計畫也在積極進行中。