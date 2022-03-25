〈MIH會員大會〉劉揚偉：鴻海與會員合作才剛開始 未來將創造更多商機

MIH 聯盟今 (25) 日舉辦今年首次會員活動，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉也出席擔任開場嘉賓，致詞時也提到，電動車商機即將要爆發性成長，鴻海跟會員們的合作也正在起步，未來將創造更多商機。

劉揚偉表示， MIH 聯盟雖然始於鴻海，但更是一個所有會員群策群力的創新平台，鴻海與會員們的合作才剛剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機，立足台灣、走向世界。

劉揚偉進一步指出，轉型電動車是一個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性的成長，現在只是剛剛開始而已，在電動車時代，最核心的關鍵技術：三電系統電池、電機、電控，加上軟體及半導體等，誰能先一步掌握這些技術就能掌握電動車的天下。

鴻海的客戶 Lordstown Motors 總裁 Edward Hightower 也表示，與鴻海合作在汽車開發、採購和製造等方方面面皆產生巨大的協同效應，在 MIH 平台上開發全新產品，通過共享關鍵零組件、共享車輛架構、和共享工程化來進一步擴大規模效應。

另外，與鴻海成立合資的泰國 PTT 集團執行副總裁 Ekachai Yimsakul 指出，跟鴻海合作除了上游一體化之外，還能做到下游一體化，量縮短開發時間和降低成本；而目前 PTT 旗下電動車公司 Arun Plus 與鴻海的合資公司 Horizon Plus 已正式成立，未來將提供代工製造服務給到泰國和東盟 ASEAN 市場的主機廠和品牌客戶。