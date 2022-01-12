〈劉揚偉談電動車〉MIH平台最大挑戰不是技術及市場 而是合作對象的信任

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉直言，MIH 電動車開放平台最大的阻力其實不是技術、市場，而是要取得傳統業者以及 ICT 合作夥伴的「信任」，要讓他們相信開放平台的創新商業模式能夠成功。

劉揚偉也透露，MIH 最初的構想是在跟裕隆 (2201-TW) 合資鴻華先進後，內部討論設計理念的平台，但進入產業後發現，造一部車成本非常巨大，不僅要 100-200 億元，時間也要 3-4 年，從 ICT 產業人角度來看太貴也太久，因此決定開放平台，加速電動車產業發展。

不過，MIH 成立後也面臨挑戰，劉揚偉直言，最大困難有兩個，首先是傳統業者不相信創新做法，是一大阻力；再來是潛在合作的 ICT 業者，也必須要相信開放平台的模式可以成功；至於其他部分都並不是那麼困難。

劉揚偉進一步指出，要把大家能力組合起來放對位置，MIH 平台可以做到，但要市場相信開放平台的創新模式會是個阻力，為此，鴻海也扮演打造平台出海口的角色，去年每個月平均都有一個合作案，就是要讓夥伴相信新的模式可以成功。

劉揚偉表示， MIH 開放平台目前定位是電動車產業鏈串聯者，提供共同底盤，讓參與廠商能把零組件架構上去，達到標準化、模組化、平台化的目的。

以智慧座艙為例，劉揚偉表示，很多 ICT 公司想做，但因為不了解底盤，沒辦法架構在一個共同基礎上，因此 MIH 實際上要解決這個問題，希望透過這個方式，讓台灣汽車產業可以有新產品出來