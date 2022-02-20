〈俄烏衝突〉俄國入侵烏克蘭是「嚴重的誤判」 專家：將加速北約軍事化

俄烏衝突不斷，俄羅斯目前已在烏克蘭東部佈署超過 15 萬人，雙方戰爭一觸即發，不過，部分專家認為，俄羅斯入侵烏克蘭會是「嚴重的誤判」，成本將遠高於效益，北大西洋公約組織 (NATO) 將變得更加軍事化，屆時俄羅斯的處境會更加危險。

美國羅切斯特大學政治學系主任 Randall Stone 表示，俄羅斯民眾普遍認為烏克蘭是該國領土的重要一部分，因此，烏克蘭計劃加入北約已對俄羅斯國家利益造成實質威脅，同時，北約近年的擴張違背當年俄羅斯、北約的協議。

Stone 表示，俄羅斯政府高層、分析人士還認為，美國在阿富汗撤軍、國會紛爭等過程透出軟弱的跡象，英國脫歐也顯示歐盟的外強中乾，西方國家的軟弱無序為威脅烏克蘭創造出絕佳時機。

但近期北約在俄羅斯近期的威脅刺激步調已漸趨一致，過去許多不團結似乎消失，Stone 認為，俄羅斯恐怕已掉入自設的陷阱。

若俄國仍發動戰爭，併吞烏克蘭或佔領烏克蘭親俄地區是兩個可能的策略。俄羅斯雖擁有擊敗烏克蘭的軍事能力，但目前位於烏克蘭邊境的俄國部隊已是主要戰力，邊境的軍隊規模不足以占領整個烏克蘭，長期戰爭下便不得不動員更多兵力，屆時將會是一場漫長的消耗戰。

因此，Stone 認為，俄羅斯入侵烏克蘭將付出巨大的代價，若發動入侵將是冷戰以來最大規模的熱戰，這可能使北約將更加軍事化，俄羅斯處境將更加不安全。即便是選擇只佔領烏克蘭親俄地區，也將加速親歐的烏克蘭地區加入北約。

此外，北約為應對入侵所祭出的經濟制裁將擾亂俄國的貿易，破壞銀行體系，導致盧布貶值，降低俄羅斯人的生活水準。

Stone 表示，整體而言俄羅斯入侵沒有任何意義，普丁原先可能認為虛張聲勢西方國家便會屈服，然而，如今北約已開始合作，俄羅斯已沒有回頭路，必須決定該打住收手、減少利益損失，或是進一步將緊張情勢升級。