〈聯詠法說〉不畏傳統淡季 Q1營收季增上看1% 挑戰歷史次高

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (11) 日召開法說會，副董事長暨總經理王守仁表示，第一季整體訂單熱度大致與去年第四季相當，預估營收高標達 368 億元，季增幅上看 1%，挑戰歷史次高，毛利率、營益率也雙雙維持高檔。

王守仁指出，儘管首季為消費性產品淡季，還有春節工作天數減少影響，但受惠商用、車用產品訂單熱絡，首季營收以美元兌新台幣 1 比 27.8 元來看，估達 358-368 億元，季減 2% 到季增 1%，毛利率維持 48-51%、營益率 34-37%。

聯詠今日也公布 1 月營收 123.17 億元，月增 3.65%，年增 51.65%，寫下歷史第四高。

細分三大產品線，王守仁認為，第一季 SOC 隨著客戶庫存調整告一段落，業績較上季略增，中小尺寸驅動 IC 約持平，大尺寸驅動 IC 則由於電視市場尚未恢復，業績較上季略減，因此整季營收維持去年第四季的水準。

展望全年，王守仁認為，營運將恢復過往季節淡旺季，聯詠今年還是不錯的一年，尤其過去一年多以來，供應鏈經歷了一連串考驗，客戶相信聯詠是長期可信任的夥伴，不論是產品設計能力、交貨週期等，都已獲得客戶肯定。

晶圓產能方面，儘管聯詠今年掌握數量較去年增加，但仍無法滿足客戶，維持供不應求的態勢，將持續與晶圓廠協調、並與客戶溝通。

另外，王守仁觀察，電視市場售價已有止穩情形，尤其隨著韓國逐步退出 LCD 市場，對整體產業發展健康且正向，中國廠商也進行生產管控，預期 3 月底前很有機會落底，將密切關注需求是否有逐步回升的情形。