〈聯詠法說〉總座：AR/VR是公司專長 擬發展ASIC生意

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (11) 日召開法說會，針對元宇宙 (Metaverse) ，總經理王守仁表示，AR/VR 是聯詠原本就擅長的領域，預期會有不錯的機會，尤其元宇宙裝置高度講究像素品質(Pixel Quality)，未來聯詠也會發展 ASIC 相關生意。

聯詠近年不斷分散產品應用、拓廣客戶數量，先前已打入元宇宙大廠 Meta(FB-US)，主要供應高速顯示驅動晶片給 Oculus，滿足 VR 高對比需求，也看好元宇宙長期帶來的顯示升級動能。

細分各產品線，王守仁看好，大尺寸驅動 IC 受惠高階 IT 筆電與螢幕、電競螢幕，以及 8K 螢幕，將有不錯表現，其中，電視往高解析度、高刷新率 (120/144Hz) 的趨勢延續，商用筆電也自 HD 往 FHD 升級，都是聯詠提供高附加價值的機會。

中小尺寸驅動 IC 也隨著 OLED 手機滲透率逐年提高，業績穩健成長，聯詠今年已取得較多的 28 奈米產能，預期出貨量持續提升，但由於現今仍無法滿足客戶需求，期望向晶圓廠拿到更多產能，帶動成長率再擴大。

另外，聯詠也將擴大客戶基數視為重要目標，除了中國客戶，也積極與非中系客戶接洽，其中，OLED 電視驅動 IC 已開始出貨，儘管量能較小，但具有技術領先的象徵意義，也正向看待 Mini LED 顯示螢幕、背光市場發展。

至於 SOC 事業，王守仁看好，今年電視 SOC 120Hz 的解決方案需求會持續提升，出貨有不錯的成長，安防影像產品也值得期待，車用客戶則已開始出貨，電競螢幕的 Scaler、Controller 出貨也會再優於去年。