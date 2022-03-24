〈俄烏衝突〉貝萊德CEO：俄烏戰爭可能將加速數位貨幣進程

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 執行長 (Larry Fink) 週四 (24 日) 表示，由於俄烏衝突顛覆過去 30 年全球化進程，可能加速數位貨幣作為國際交易結算的工具。

Fink 在給股東的一封信中表示，俄烏戰爭將促使各國重新評估貨幣依賴性。由於客戶興趣增加，貝萊德也正在研究數位貨幣和穩定幣。

Fink 指出，一個精心設計的全球數位支付系統，有助於國際交易結算，並降低洗錢和貪腐風險。

與去年 5 月的態度不同，當時 Fink 曾對數位資產的波動性提出一些擔憂，並表示現在要確定加密貨幣是否為一種投機交易工具，為時尚早。

Fink 在信中也表示，俄烏衝突危機結束過去 30 年的全球化進程。他指出，進入全球資本市場是「特權」，而不是「權利」。在俄羅斯入侵烏克蘭後，貝萊德已暫停購買投資組合中任何包含俄羅斯的證券。

根據資產管理公司本月提供的數據，貝萊德在俄羅斯的總曝險已從本月初的 180 億美元降至不到 10 億美元。在此期間內，俄羅斯因入侵烏克蘭遭致西方制裁，俄羅斯股市也從 2 月 25 日關閉，至今日才開始恢復交易，但是僅開放 33 檔權值股買賣。

Fink 也提到，雖然短期內，很難找到可以作為俄羅斯石油和天然氣的替代品，並難以避免地將拖慢邁向淨零碳排放的速度，但是，從長期來看，將會加速能源轉型，因為在化石燃料價格持續上漲的情況下，將使更多的再生能源價格上更具有競爭力。