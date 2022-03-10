拜登簽署行政命令擬良性監管加密貨幣 主板廠營運受惠

美國總統拜登 9 日針對加密貨幣監管簽署一項行政命令，要求主要機關評估加密貨幣、數位美元的風險利益，被外界視為將「良性」監管加密貨幣，包含比特幣、以太幣等主流加密貨幣皆出現反彈，市場認為，隨著美國並不計畫打壓數位貨幣發展，後續也將有利與加密貨幣高連動的台廠主板廠營運。

台廠主板廠今日隨著大盤反彈，加上白宮擬良性監管加密貨幣等消息激勵下，整體漲幅優於大盤，其中，撼訊 (6150-TW) 漲逾半根停板，映泰 (2399-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、華擎 (3515-TW) 等漲幅也都超過 3%。

美國白宮針對加密貨幣的行政命令聲明指出，共涵蓋六項關鍵目標，包含消費者投資人保護、金融穩定、打擊非法活動、美國競爭力、普惠金融與負責任創新，以降低投資人、消費者與企業面臨的風險，這也是美國繼去年允許開放比特幣期貨 ETF 交易後，對加密貨幣新一輪政策方向。

隨著白宮釋出行政命令，加密貨幣也重拾漲勢，據最新價格走勢，比特幣近一日已重回 40000 美元之上，最高攀上 42594 美元價位，以太幣也一度站回 2700 美元之上。

台主板廠去年以來也持續享受漲價紅利、顯卡供不應求，營運均攀上歷年新高，首季動能也延續，展望未來，主板業對營運仍不看淡，加上各國表面雖擴大監管加密貨幣，但同時也助推相關應用、ETF、監管等配套更趨成熟，推動整體流通性增加，都可望使加密貨幣市場續往正向發展。