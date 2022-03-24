電金軟腳、中小型股有撐 台股量縮跌32點收17699點

美國總統拜登訪歐擬對俄祭出新一波制裁，帶動油價走高，通膨疑慮再起，台股今 (24) 日跟隨亞股震盪走跌，電子、金融普遍回檔，航運賣壓偏重，指數一度跌逾百點回測 17600 點關卡，盤面上僅零星傳產及中小型電子股獲資金點火，加權指數終場跌勢收斂，下跌 32.31 點，終場收在 17699.06 點，站穩半年線之上，成交值縮至 2626.68 億元。

櫃買指數逆勢上漲 0.39%，終場收在 217.63 點，成交值 732.37 億元。上市櫃成交值合計 3359.05 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天午盤前走勢震盪，一度跌至 585 元，隨著買盤回籠，股價由黑翻紅，終場小漲收 591 元；鴻海、台達電也奮力撐盤；不過，聯電、聯詠、瑞昱、大立光、友達等電子權值股賣壓偏重。

金融股今天同步遭到調節，國泰金、富邦金、台新金、彰銀等均震盪走跌，中小型銀行股如上海商銀、臺企銀仍在盤上表現。航運股委靡不振，長榮下挫逾 2%，陽明、萬海也跌近 2%，航空雙雄長榮航、華航均下跌超過 2%。

大摩最新報告保守看待記憶體產業第二季展望，將南亞科目標價下修至 65 元，南亞科今天股價應聲重挫逾 3%，一度回測 70 元關卡，終場收 71.3 元，華邦電賣壓沉重，終場重摔逾 7.7%，收 32.2 元，其他 DRAM 族群包括威剛、晶豪科、群聯等均呈下跌走勢。

電動車大廠特斯拉歐洲首座超級工廠柏林廠正式啟用，全年產量估達 50 萬輛，激勵股價狂漲一度衝破 1000 美元大關，相關鋰鐵電池概念股今天同聲歡慶，正極材料廠康普 (4739-TW) 終場強漲逾 6%，美琪瑪 (4721-TW)、聚和 (6509-TW)、中碳 (1723-TW)、立凱 - KY(5227-TW) 也獲得買盤青睞，長園科 (8038-TW) 股價更直奔漲停，達 42.7 元。