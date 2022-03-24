〈焦點股〉特斯拉股價拉風 6檔鋰鐵電池概念股開趴

電動車大廠特斯拉歐洲首座超級工廠柏林廠正式啟用，全年產量估達 50 萬輛，激勵股價狂漲一度衝破 1000 美元大關，相關鋰鐵電池概念股今 (24) 日同聲歡慶，正極材料廠康普 (4739-TW) 強漲 8%，美琪瑪 (4721-TW)、聚和 (6509-TW)、中碳 (1723-TW)、立凱 - KY(5227-TW) 也獲得買盤青睞，長園科 (8038-TW) 股價更直奔漲停。

鋰鐵電池模組廠長園科今天股價強勢衝上漲停板，達 42.7 元，站上季線；康普午盤漲幅放大至 8%，最高來到 165.5 元，收復短均，站穩所有均線之上，並創逾 4 個月新高；另一家正極材料廠美琪瑪盤中也上漲近 5%，最高來到 158.5 元，午盤成交量能已超過 1.3 萬張。

鋰電池電解液添加劑供應商聚和盤中上漲逾 3%，鋰電池負極材料廠中碳及磷酸鋰鐵電池材料廠立凱 - KY，今天也都在盤上表現，電動車電池相關概念股成為買盤追捧焦點。

特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲的第一座工廠落腳柏林，斥資 50 億美元打造，全年產量將達到 50 萬輛。此外，寧德時代 (CATL) 擬在北美斥資 50 億美元擴廠，為特斯拉等車廠供應三元電池與磷酸鋰鐵 (LFP) 電池；而南韓 LG Energy Solution 也計劃在美國亞利桑那州建立一家電池工廠，直接供應特斯拉與其他客戶。

隨著特斯拉銷售暢旺，帶動磷酸鋰鐵電池產業蓬勃發展，康普、美琪瑪將持續擴產因應未來幾年需求，由於俄烏戰爭造成「妖鎳」事件，鎳價飆高推升硫酸鎳加工價格，將反映在康普、美琪瑪兩家公司的營收表現上。

康普去年獲利亮眼，稅後純益 4.48 億元，年增 169.8%，創歷史新高，每股純益 4.67 元，為歷年次高，董事會通過每股擬配息 3 元，盈餘配發率約 64%。美琪瑪去年稅後純益 3.61 億元，年增率 193%，每股純益 4.81 元寫新猷，每股擬配發 3.8 元現金股息，盈餘配發率 79%。