今年全球類比IC產值估達832億美元 年增12%再創高

研調機構 IC Insights 今 (24) 日出具報告指出，歷經 COVID-19 疫情，2021 年全球經濟逐步復甦，類比 IC 產值激增達 30%，預計今年產值、出貨量與銷售單價將持續成長，分別達 832 億美元、2387 億顆與 0.35 美元，年增 12%、11%、1%。

類比 IC 市場去年產值達 741 億美元，年增 30%，出貨量也達 2151 億顆，創下歷史新高，年增 22%，且受惠需求強勁、供應鏈缺料兩大因素，帶動類比 IC 平均售價調漲 6%，若追溯至前次類比 IC 調漲價格則已是 2004 年。

展望今年，研調看好，類比 IC 今年不論是通用或是特殊應用的領域，皆呈現增長態勢，成長幅度介於 7-17%，其中，行動通訊受惠 5G 手機與基地台出貨量不斷成長，產值達 262.33 億美元，年增 14%，佔整體類比 IC 產業達 31.5%。

電源管理則僅次於行動通訊市場，佔整體市場比重達 25.5%，由於電源管理 IC 可調節電源、穩定設備溫度、延長電池壽命，包括手機、筆電等移動裝置都大量使用，在顯示器、接口處等也會見到電源管理 IC 的蹤影，預計今年產值達 212.01 億美元，年增 12%，