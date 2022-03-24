Nikola開始生產首輛純電動卡車Tre BEV 盤後大漲11%

電動卡車新創 Nikola(NKLA-US) 周三 (23 日) 宣布，位於美國亞利桑那州的 Coolidge 工廠，已開始生產由電池供電的 Nikola Tre 純電動卡車，消息激勵盤後股價大漲 11%。

Nikola 表示，Nikola Tre BEV 的生產作業周一 (21 日) 在 Coolidge 工廠展開，計劃第二季開始交付。

Nikola Tre BEV 適用於短程路線，續航力約 350 英里，Nikola 預期，今年交付量將達 300 輛至 500 輛，且明年將繼續提高產能。

Nikola 周三收盤小跌 0.65%，收報每股 9.14 美元，Nikola Tre BEV 生產消息傳出後，該股盤後股價飆漲 11%。

自從創辦人 Trevor Milton 前年因詐欺指控被迫下台以來，Nikola 股價一瀉千里，從每股超過 90 美元的價格跌至僅剩個位數，Nikola 周三重申已切斷和 Milton 的所有關聯，所有針對他的訴訟也已獲得處理。

在 Nikola Tre BEV 之後，Nikola 計劃推出搭載氫燃料電池的 Nikola Tre 電動卡車，續航力可達 500 英里，有望 2023 年底開始出貨。