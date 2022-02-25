〈美股熱門股〉Nikola全年財測吸睛 盤中漲近8%

電動卡車製造商 Nikola 周四（24 日）公布去年第四季財報，雖然該公司剛起步尚未有收入，但經調整後虧損為 0.23 美元，優於華爾街分析師預估的 0.32 美元，並預告今年將交付 300 至 500 輛 Tre 電動卡車，激勵盤中股價漲逾 6%。

Nikola 執行長 Mark Russell 表示，今年第四季將開始向客戶與經銷商交付 Tre 電動卡車並於 3 月 21 日開始生產，也說正提高亞利桑那州的 Coolidg 車廠的產量，預估擴廠計畫將在 2023 年第一季完成，屆時能替公司每年增加最多 2 萬輛電動卡車的產能。

Nikola 預估今年營收將介於 9,000 萬至 1.5 億美元之間，電動卡車年產量將介於 300 至 500 輛，而華爾街分析師預估 Nikola 的全年營收為 1.34 億美元。

Russell 在財報電話會議上表示，Nikola 去年第四季生產 30 輛 Tre 電動卡車，而且到目前為止已製造 7 輛燃料電池卡車，並表示 Tre 電動卡車在加州享有購買稅收抵免。

Nikola(NKLA-US) 的利多消息讓投資人鬆了一口氣，周四盤中股價上漲 7.76%，每股暫報 7.36 美元。該股今年以來累積下跌約 31%。

此外 Nikola 去年 12 月同意支付 1.25 億美元罰款，與美國證券交易委員會（SEC）達成詐欺和解撤告，目前正在對其前創始人 Trevor Milton 求償。