禁止放空！俄國央行：24日恢復股市部分交易 

俄國入侵烏克蘭令俄股重挫後，俄國央行週三 (23 日) 宣布，將自 3 月 24 日恢復股市部分交易，結束該國創紀錄的長期休市。

國際制裁限制俄羅斯取得外匯存底與使用環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統的能力後，俄羅斯股市重挫，自 2 月 28 日已休市超過三週，寫下史上最長休市紀錄。

俄國央行於最新聲明表示，莫斯科交易所將於當地時間 3 月 24 日上午 9：50 至下午 2 點恢復俄羅斯 MOEX 指數中的 33 檔股票交易，包括俄羅斯天然氣集團和俄羅斯聯邦儲蓄銀行等一些大型企業。俄國央行也指出，市場將禁止放空俄股。

消息人士指出，俄國央行正在討論一項計畫，將俄股劃分為外國和本地投資人的不同市場，預測俄股最終將與先前大不相同。

俄國政府已承諾購買多達 1 兆盧布 (100 億美元) 的資產，包括股票和債券，以試圖穩定金融市場，但交易員已準備好應對巨額損失。許多大型西方投資基金已宣布拋售所有俄國資產的計畫，準備以任何價格拋售這些資產。

CentroCredit 銀行經濟學家 Evgeny Suvorov 研判：「俄國央行擔憂，市場一恢復交易就會墜入地獄，這將使許多銀行和公司分崩離析。」

BKS Investments 分析主管 Vasiliy Karpynin 表示：「外資占去年俄國股債市交易的 48%，在取消交易限制後，恐怕會出現龐大賣壓。」