因應央行升息 中華郵政調整存款利率 定儲最高1.1%

中央銀行上周拍板升息 1 碼後，以台銀為首的公股銀行也陸續宣布調升存款及貸款利率，中華郵政公司今 (22) 日宣布，自明 (23) 日起調整存款利率，調升幅度為 0.030 至 0.315 個百分點，其中，二、三年期定儲年利率最高達 1.1%。

定期儲金方面，中華郵政指出，一月期定期儲金年利率，一般固定利率調整為 0.590%、機動利率為 0.590%；500 萬元 (含) 以上，則調整為固定 0.110%、機動 0.110%。三月期定期儲金年利率，一般固定利率為 0.660%、機動利率則是 0.660%；500 萬元 (含) 以上，固定 0.120%、機動 0.120%。

六月期定期儲金年利率，一般固定利率 0.780%、機動利率為 0.780%；500 萬元 (含) 以上，固定 0.130%、機動 0.130%。九月期定期儲金年利率為 0.790%、機動 0.785%，500 萬元 (含) 以上，固定 0.140%、機動 0.140%。

一年期定期儲金年利率，一般固定利率 1.070%、機動利率 1.060%；500 萬元 (含) 以上，固定 0.210%、機動 0.210%。二年期定期儲金年利率，一般固定利率 1.100%、機動利率 1.095%；500 萬元 (含) 以上，固定 0.220%、機動 0.220%。三年期定期儲金年利率，一般固定利率 1.100%、機動 1.095%；500 萬元 (含) 以上，固定 0.230%、機動 0.230%。

郵政存簿儲金年利率 0.200%；媒體轉帳薪資存款年利率 0.270%；郵政劃撥儲金 (未領用支票戶) 年利率 0.080%；公教存款年利率 1.095%。中華郵政最新存款及貸款利率於 3 月 23 日起生效。

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