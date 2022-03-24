熬了五年 中興通訊自此徹底擺脫美國制裁了？

中國電信設備製造商中興通訊 (00763-HK) 股價周三（23 日）盤中直線拉升，香港 H 股一度飆漲逾 60%，A 股被洶湧而來的資金死死封在漲停，直到收盤。

讓市場興奮的是來自美國法院的一紙判決書。根據中興通訊發布的公告，中興通訊於美國時間 2022 年 3 月 22 日收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期，不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的 2022 年 3 月 22 日結束。

環球時報報導，天達共和律師事務所合夥人詹凱表示，這意味著美國司法部對中興通訊長達五年的管制到此結束，美方派駐中興內部的監察人員自此撤離，中興通訊也不用再向美方提供相關報表，以「自證清白」，從而每年可節省數額不菲的合規費用。

不過，中興通訊仍面臨美國商務部的 10 年監管，直到 2028 年結束。華府欲藉此監控中興通訊在進出口方面的合規情況，目前仍按原計畫執行。這代表中興通訊要徹底擺脫美國制裁，起碼仍得等六年。

2016 年 3 月 8 日，美國商務部指控中興通訊涉嫌違反美國對伊朗的出口管制政策，中興通訊及其數家子公司被打入美國商務部的「實體名單」，並被實施貿易禁運。

中興通訊在 2018 年與美國商務部工業與安全局（BIS）達成和解協議，BIS 簽發 10 年禁令，包括限制及禁止中興通訊申請、獲取、或使用任何許可證、許可例外，或出口管制文件、及以任何方式從事任何涉及受「美國出口管理條例」約束的任何物品、軟體、技術等交易。

高朋律師事務所合夥人錢文婕說，如果美方在這段期間未修改和解協議，對中興的監控直到 2028 年才能截止，這仍是懸在中興通訊頭頂上的「達摩克利斯之劍」（Sword of Damocles）。