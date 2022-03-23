日電貿去年EPS 4.59元 擬配息4元為歷史次高

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (23) 日公告去年財報，稅後純益 8.19 億元，寫歷史次高，年增 36.6%，每股純益 4.59 元，每股擬配息 4 元同樣是歷史次佳，配發率 87%，現金殖利率 7.4%。

日電貿去年第四季營收 25.55 億元，季減 7.7%、年增 10.9%；毛利率 16.6%，季減 2.3 個百分點、年減 0.8 個百分點；營益率 8.4%，季減 2.5 個百分點、年減 1.2 個百分點，稅後純益 1.5 億元，季減 30.9%、年增 25.4%，每股純益 0.84 元。

日電貿營收 109.13 億元，年增 18.1%、毛利率 18.5%，年增 1.1 個百分點、營益率 10.6%，年增 1 個百分點，主要是受惠去年終端市場需求暢旺，帶動被動元件需求。

另外，日電貿也公告，為吸引及留任公司表現優異及經營所需之專業人才，並激勵員工及提昇員工向心力及歸屬感，決議發行限制員工權利新股，發行總額 4000 張，約佔流通在外股數的比率約為 2.24%。

日電貿表示，暫估發行員工新股對 2022 至 2026 年可能費用化金額，對每股純益稀釋分別約為 0.09 元、0.22 元、0.17 元、0.08 元及 0.03 元，稀釋影響有限，對股東權益無重大影響。