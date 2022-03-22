〈俄烏衝突〉美企當心！白宮：俄羅斯正設法發動網路攻擊

美國總統拜登周一 (21 日) 建議美國企業強化資安防禦，因為白宮取得的情報顯示，俄羅斯正在尋找各種選項，以發動網路攻擊。

拜登在聲明中說：「我曾警告俄羅斯可能對美國發動惡意的網路攻擊，以回應我們聯合盟友施加制裁、並讓俄國經濟付出前所未見的經濟代價。我們今天再次提醒，不斷有情報指出俄國政府正在尋找發動網攻的各種選項。」

拜登提出預防網路攻擊的政策指引，例如建議企業使用多重認證，避免駭客輕易進入系統。白宮也建議企業備分資料並予以加密、重設密碼，並為設備更新到最新版本。

拜登說：「我們需要每個人盡到自己義務，來因應當代最重要的其中一項威脅。」

美國負責網路和新興科技的國安顧問 Anne Neuberger 說，目前無法掌握美國基礎建設可能遭遇那些惡意攻擊，也拒絕透露哪些產業可能遭到鎖定，但她透露，聯邦政府上周已向數百家企業發布簡報加以說明，且陸續有企業展開準備工作。

美國軟體公司 HubSpot 表示，上周五曾遭到攻擊，懷疑被攻擊對象是加密貨幣客戶，但未點名攻擊者身分。

微軟上個月底透露正和美國政府共享網路威脅資訊。微軟在烏克蘭的軍事和商業目標都遭到攻擊，但也未點名攻擊者身分。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 說：「我們已經說得很明白，如果對 (美國) 重要的基礎建設或有戰略意義的設施發動攻擊，俄國將付出高昂代價。」