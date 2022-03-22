機票、船票都不要 外資今大賣貨運、空運股 提款24億元

台股今 (22) 日為多方掌控，終場小跌 0.65 點作收，收在 17559.71 點，成交值為 2354.56 億元，外資今日對貨櫃三雄、航運雙雄全數站在賣方，合計賣超 5 檔個股提款達 24.09 億元。

外資及陸資今日賣超、投信買超，自營商買超，合計買超 15.89 億元。今天外資期貨市場成交淨口數為 1399 口，未平倉合約空單口數減少 1399 口，未平倉合約口數為 12992 口，而在集中市場外資及陸資賣超 3.54 億元，投信買超 17.36 億元，自營商買超 2.07 億元。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，王道銀行、中信金、中工、玉山金、台新金、金像電、宏碁、新光金、華通、燁輝；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，華航、元大金、長榮航、長榮、開發金、友達、群創、鴻海、英業達、富邦金。

今天集中市場投信買超較多的個股為，中鴻、華通、仁寶、奇鋐、聯電、兆豐金、金像電、友達、英業達、永豐金；今天集中市場投信賣超較多的個股為，南亞科、強茂、南帝、華航、興富發、明基材、智易、陽明、智邦、技嘉。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，群創、中工、聯電、華通、台肥、臺企銀、潤泰新、中信金、彩晶、神達；今天集中市場自營商買超較多的個股為，長榮航、華航、興富發、中鋼、台新金、陽明、長榮、聯詠、中興電、景碩。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤出現日 K 連 4 紅的走勢，且並未跌破前波反彈的高點位置區，也顯示目前台股大盤仍為多方掌控的走勢，但接下來必需留意的是季線 17900 點上檔的壓力沈重，可能出現較大賣壓出籠。