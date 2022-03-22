〈台股盤中〉電子熄火傳產力撐 量縮力守17500點

美股四大指數收黑，台股今 (22) 日持續震盪整理，盤面缺乏電子權值股撐盤，早盤一度跌破 17500 點，惟盤中跌幅收斂，主要以鋼鐵、太陽能等傳產類股為主，但因市場觀望氛圍未散，成交量預估仍低於 3000 億元。
權值股無力，台股多頭欠缺上攻動能，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 等平盤附近震盪整理，早盤一度下跌 90 點，低點探低至 17468 點，所幸有 PCB、太陽能、鋼鐵等族群支撐，大盤跌幅收斂重新站回 17500 點關卡之上。
PCB 族群中包括華通 (2313-TW) 盤中大漲逾 4%，欣興 (3037-TW) 也有 1% 以上漲幅，其他包括台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW) 也在買單敲進下股價翻紅在平盤上整理。
太陽能族群在能源議題加持下，也是今天買單敲進對象，安集 (6477-TW) 盤中有近 3% 漲幅，新晶投控 (3713-TW) 也有近 2% 漲幅，其他包括太極 (4934-TW)、國碩 (2406-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW)、倉和 (6538-TW)、中美晶 (5483-TW) 與碩禾 (3691-TW) 股價同步翻紅。
鋼鐵族群表現強勢，包括春源 (2010-TW) 盤中大漲逾 4%，新鋼 (2032-TW)、豐興 (2015-TW) 盤中大漲逾 3%，運錩 (2069-TW)、佳大 (2033-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、中鴻 (2014-TW)、春雨 (2012-TW)、大成鋼 (2027-TW)、允強 (2034-TW)、新光鋼 (2031-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、中鋼構 (2013-TW) 等也有 1% 以上漲幅。
化學族群中的中華化 (1727-TW) 股價相對強勁，盤中勁揚逾 7%，台肥 (1722-TW)、勝一 (1773-TW)、三福化 (4755-TW) 也有 3% 以上漲幅，東鹼 (1708-TW) 也有 2% 以上漲幅。
整體而言，台股受主要央行緊縮政策影響，目前市場觀望多於行動，加上少了電子主流撐盤，短線指數恐還有下探空間，