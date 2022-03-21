台股價漲量縮 三大法人小買2.61億元 投信連買34日

台股價漲量縮 三大法人小買2.61億元 投信連買34日。(圖：AFP)
台股價漲量縮 三大法人小買2.61億元 投信連買34日。(圖：AFP)

中國深圳周一起陸續復工，台股電子族群今 (21) 日普遍在盤上表現，鋼鐵股更領軍傳產族群走強，大盤一度站上 17600 點，可惜金融股後繼無力，拖累加權指數漲勢，終場上漲 103 點，收在 17560 點，收復月線，半年線則得而復失，三大法人合計小買 2.61 億元，投信已連續 34 個交易日買超。

加權指數成交值萎縮至不到 2600 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資今天小幅買超 2.04 億元；投信持續買超 3.57 億元，為連 34 買，創史上最長紀錄，累計買超 843 億元；自營商賣超 2.9 億元。三大法人合計買超 2.61 億元。

電子股漲跌互見，台積電 (2330-TW) 今天一路在盤上表現，一度上漲逾 1%，終場漲勢收斂收 586 元，聯發科、聯電、矽力 - KY 同步走堅；鴻海龍華、觀瀾等主要園區今天已基本恢復正常工作秩序和生產經營，不過，鴻海遭到調節，股價下挫 1.4%，國巨、大立光賣壓也偏重。

俄軍圍攻烏克蘭馬立波，導致歐洲重要煉鋼廠 Azovstal 嚴重受損，加上中國河北唐山疫情嚴峻，當地鋼鐵廠、物流業已停產停工，鋼價可望持續向上，鋼鐵族群今天表現剽悍，中鋼 (2002-TW) 一度勁揚 3%，站上 40 元大關，終場收 39.75 元，志聯、新鋼、佳大、海光均亮燈漲停，中鴻也大漲逾 7%。

航運族群方面，今天貨櫃三雄中以長榮漲逾 2% 最為強勢，陽明也漲逾 1%，萬海拉回平盤整理；航空雙雄則震盪走低，華航跌近 2%，長榮航尾盤跌勢加重，下挫逾 1%。

關注盤面焦點個股，大魯閣無懼大股東公誠興業要透過一般交易賣出 1000 張的消息，受惠股東會紀念品將發放價值約 2800 元的消費抵用券，股民持續搶進，今天再度拉出第 4 根漲停板，達 16.2 元，攀近 11 個月新高；緯穎因董事緯創申讓鉅額逐筆交易 8000 張，導致股價重挫 6.7%，收 937 元，再度摔出千金股行列。

相關行情

台股首頁我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞