美食-KY去年每股賺6.07元寫3年高點 擬配息5元

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (22) 日公布去年財報，稅後純益 10.93 億元，年增 7.68%，獲利回升至 3 年來高點，每股純益 (EPS)6.07 元，董事會通過擬配發現金股利 5 元，配息率 82%，配息率創美食掛牌上市以來新高。

美食指出，去年雖受亞洲疫情再度升溫影響，全年合併營收仍小幅成長 0.92% 至 198.6 億元。美食提到，由於全球餐飲行業仍持續受到疫情起伏、缺工、通膨等不利因素影響，各大品牌屢見獲利下滑或陷入虧損挑戰，去年營業毛利為 117.51 億元，年增 0.42%，毛利率 59.17%，年減 0.29 個百分點，營業利益 14.15 億元，年減 11%，營益率 7.13%，年減 0.95 個百分點。

美食去年第四季合併營收為 50.25 億元，年減 4.18%，營業毛利 29.51 億元，年減 5.6%，毛利率 58.72%，年減 0.9 個百分點，營業利益 3.21 億元，年減 43.88%，營益率 6.39%，年減 4.52 個百分點，稅後純益 1.78 億元，年減 50.57%，每股純益 0.99 元，為 7 季以來低點，反映去年第四季中國經濟成長放緩，消費動能減弱。

對於近來中國疫情再度升溫，美食指出，當地延續病毒清零政策，對人員流動與消費場域嚴加管控，不利餐飲業復甦，所幸，中國 2 月服務業 PMI 指數已見持穩，預期當局更推更多刺激景氣政策，以穩住消費動能。