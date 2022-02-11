手搖飲業逐步谷底復甦 六角、美食-KY看好海外布局

連鎖手搖飲業者六角 (27632-TW) 最新公布 1 月合併營收 3.33 億元，月減 12.08%，年減 19.73%，美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 達 16.76 億元，月減 4.07%，年增 2.57%，顯示茶飲市場尚未有明顯反彈動能，不過，六角表示，今年海外市場展店腳步，預計第一季瞄準澳洲、歐美和東南亞市場，展店淨增 55 家，而美食仍樂觀預期，85 度 C 美國銷售成長的態勢可望延續。

六角指出，1 月營收衰退至 5 個月來低點，主要是因中國近兩年來餐飲消費復甦緩慢，旗下杭州瑞里 1 月營收下修所致，不過，主力品牌「Chatime 日出茶太」仍將維持海外展店腳步，第一季聚焦在澳洲、歐美和東南亞市場，估展店淨成長 55 家。

六角強調，隨著中國當地政府實施積極擴張性宏觀政策進而刺激消費，預料營運將呈現谷底揚升。

同時，隨著各國陸續恢復正常的經濟活動，六角未來仍將以平均每年全球門市淨增加 25-30% 為目標，有信心穩健重返成長軌道。

美食則指出，在美國市場，受 Omicron 變種病毒傳播和嚴重通膨的影響，消費者信心指數持續下探，1 月甚至接近 10 年新低，Omicron 確診人數激增也帶來嚴重缺工問題，然美國的 85 度 C 1 月門市的日均來客數較前月份持平，並未明顯受影響，樂觀看待後市在美國的銷售成長態勢仍將延續。

而在中國市場，由於中國當地病毒清零政策持續升級，對人員流動和消費場域嚴加管控，民生消費受到干擾，使營收表現低於去年同期水準，不過，衰退幅度已較過去幾個月改善，後續仍力拚穩定提升來客數和消費頻次。