〈樺漢法說〉去年Q4單季首賺半股本 全年EPS 14.3元同創高

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (22) 日公告去年財報，在業外挹注下，去年第四季稅後純益衝上 5.11 億元，季增 40.6%、年增 46.3%，每股純益 5.32 元；全年稅後純益 13.72 億元，年增 23.5%，每股純益 14.3 元，單季及全年純益、每股純益均創歷史新高。

股利政策方面，樺漢董事會決議，每股擬配息 7 元，配發率約 5 成，主要是考量未來營運持續擴張，因此保留部分現金，若以樺漢今日收盤價 202.5 元計算，現金殖利率約 3.5%。

樺漢第四季營收 301.46 億元，季增 28.8%、年增 13.6%；毛利率 18.4%，季減 3.2 個百分點、年減 3.3 個百分點；營益率 2.6%，季減 1.3 個百分點、年減 2 個百分點。

樺漢去年全年營收 965.57 億元，年增 14.8%；毛利率 21.2%，年減 2.1 個百分點；營益率 3.3%，年減 1.1 個百分點。樺漢說明，去年毛利率、營益率下滑，是受到缺料、運費影響，追料成本增加。

不過，在業外方面，樺漢表示，去年承接許多專案，獲得專案開發利潤 6.8 億元，業外大進補，且匯兌損失較前年縮減，均推升去年稅後純益衝高。