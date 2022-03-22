成本轉嫁+需求入旺季 華夏PVC利差可望擴大

華夏 (1305-TW) 今 (22) 日召開法說會，隨著南亞等地 PVC 需求步入旺季，加上原料乙烯漲價可望轉嫁客戶、EDC 價格走低，PVC 產品利差擴大，可望逐步提高毛利表現。

華夏執行副總胡吉宏表示，印度進入加工旺季帶動 PVC 需求，且鄰近孟加拉、斯里蘭卡需求同步看增，加上非洲、中東市場則因歐美、俄烏料源不足，也開始向亞洲購料，其中印度短期漲幅已相當明顯，預計 4 月開始整體 PVC 價格將持續上漲。

PVC 原料方面，胡吉宏認為，俄烏衝突導致油價飆漲，輕裂解廠被迫調降稼動率，乙烯供給下滑帶動報價走揚，但目前 PVC 價格也在漲價階段，未來兩季成本上揚的情形可望轉嫁給客戶。

另外，因為巴西 Braskem 鹼氯廠已復工、美國 EDC 業者產能利用率維持中高水位，副董林漢福認為，PVC 原料之一的 EDC 價格也將逐漸下滑。

在乙烯成本可望轉嫁至客戶、EDC 價格可望下滑，華夏 PVC 也處於漲價階段，利差將逐步擴大。

另外，VCM 也由於 PVC 市況回溫，且客戶、貿易商庫存水位低 ，加上供應端密集歲修、非計劃性停車造成供應趨緊，今年報價樂觀。

華夏去年營收 202.2 億元，其中 PVC 與 VCM 占比 76%，PVC 加工品 21%，鹼氯產品占 3%。華夏以乙烯法生產 PVC，其中主要原料包含乙烯、VCM 與 EDC，乙烯為主要成本來源。