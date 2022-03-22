擁抱新綠色生活 黑松生技「黑松青汁酵素益生菌」新上市

黑松 (1234-TW) 旗下保健事業群－黑松生技 H + 以「擁抱新綠色生活」為發想核心概念，研發出融合 11 支益生菌、三大綠色超級食物以及 19 種高活性消化酵素等成份的「黑松青汁酵素益生菌」，不僅將益生菌結合青汁及酵素補給得更完整，更透過黑松的百年研發工藝擺脫青汁原有的草腥苦澀味，獨留天然回甘的清香，顛覆消費者對青汁的口感印象，完美呈現青汁酵素益生菌的「綠進化」。



後疫情時代，民眾愈來愈關注自我健康系統，據國家衛生研究院統計，台灣外食族比例高達七成，82% 國人綠色蔬果攝取不足，同時至少攝取 3 份蔬菜、2 份水果建議量的國人僅 18%，餐餐老是在外，以致營養難以攝取均衡。黑松指出，「黑松青汁酵素益生菌」的訴求即為為滿足消費者代謝順暢、幫助消化、吸收營養的需求。

「青汁」多年獲民眾用於補充綠色營養，然而市面上的青汁產品大多採用大麥若葉，其苦澀味讓不少人卻步；多年來將「用戶服務」視為製作產品核心價值的黑松，把以日本進口 JAS 認證無毒農場等級的小麥若葉作為主原料，日本研究顯示，無論是大麥若葉或是小麥若葉，其實兩者營養價值皆極高，不過小麥若葉的苦味僅是大麥若葉的一半，這也是黑松青汁酵素益生菌吃起來沒有草腥味，反而清甜好吃的祕密配方。除了小麥若葉，黑松青汁酵素益生菌另添加深綠色蔬菜之王羽衣甘藍和水生綠寶石台灣綠藻，三大綠色超級食物的全面性綠色營養，幫助補充國人每日健康需求。



同時，黑松指出，「黑松青汁酵素益生菌」嚴選 11 種適合亞洲人的高活性益生菌以及 19 種消化酵素，前者擁有低溫冷凍乾燥及包埋雙專利技術，可增加菌體存活率，並強化安定性，打造消化好體質，後者包含澱粉、蛋白質、脂肪分解酵素，補充身體隨年紀流失的酵素分泌能力，幫助消化分解，有效轉換能量。可撕口型的設計巧思，一盒共 30 小包，一天一包即撕即吃，食用簡便，隨餐或餐後，直接倒入口中或搭配冷開⽔食⽤皆可，完全符合現代人講究快速有效率的保養需求。

黑松生技 H + 透過自己獨立食安中心做好農藥殘留、重金屬、塑化劑等 400 道品質把關，並通過 SGS 農藥殘留、重金屬、塑化劑檢驗，同時黑松生技 H + 也提醒消費者，目前旗下保健品於「黑松生技 H+」電商平台販售，也不時推出會員專屬優惠。更多新品資訊可至 https://health.heysong.com.tw/collections/gn