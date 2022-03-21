〈旅遊業備戰復甦〉安捷攜手新悅搶攻國旅 推全台首見空中導覽行程

安捷航空今 (21) 日宣布，將於台東推出全台首見空中導覽體驗，並由新悅旅行社取得總代理，雙方今日正式簽約，未來將逐步推廣予海內外旅客，開拓國旅市場新商機。

安捷航空已投入 5 階段適航驗證作業，第 4 階段驗證即將結案，安捷預計，未來 1 個月內可取得普通航空業許可證 (AOC)，屆時可正式對外營運，並開放民眾購票。

新悅旅行社耕耘東南亞觀光市場多年，擅長開發全新旅遊產品，是國內最早推動旅遊包機直飛峴港、吳哥窟的業者，在跨境旅遊市場全面停止之際，全力發掘國旅新商機，此次聯手安捷規劃獨家旅遊商品，將主攻空中休憩觀光市場。

不同於近年來航空公司以大型客機推出的偽出國和環島包機行程，安捷說明，空中遊覽使用全球最新款、義大利飛機製造商 Tecnam 生產的 P20129 人座飛機，並保持 3000 英呎以下的飛行高度，首波預計推「縱谷」、「東海岸」和「綠島」三條航線。

新悅總經理王志瑞表示，後續空中遊覽更將整合其他的觀光旅宿業者，針對不同客群，提供差異化行程，也將在特定時機推出跨年曙光包機、搭機追逐天文奇景等。

王志瑞指出，疫情推動國旅需求，台東一年遊客量已衝破千萬人次，不過目前國內空中休憩市場呈低度開發狀態，極具發展潛力，然而，有能力投入此領域的業者十分有限，此次安捷為國旅找到全新亮點、全新定位，樂觀看待進入後疫情時代，國旅需求仍將持續暢旺。