101拚母親節業績雙位數成長 首次對外開放第101樓層秘境

台北 101 總經理朱麗文今 (24) 日指出，受到國際精品熱賣的帶動，今年以來商場業績表現相當好，已有超過 10% 的雙位數成長，目標上半年的百貨業大檔─母親節檔期，同樣繳出雙位數成長佳績。

朱麗文指出，儘管餐飲業績在年初時再次受本土疫情升溫干擾，略見下滑，但一般商品業種小幅成長抵銷餐飲的衰退，再加上今年以來精品和珠寶腕錶銷售強勁，推升整體客單價成長 10%、整體業績成長 2 位數。

朱麗文進一步提到，消費行為已呈現 M 型化，高端市場並不受通膨因素影響，且奢侈品的價格彈性較低，而 101 商場有 70% 以上營收來自精品，因此，預料在高端客群的購買力持續強勁下，今年業績可期。

朱麗文透露，除了 Cartier 正在改裝中，4-5 月將有更多精品品牌包括 LV、Burberry、DIOR 等均會投入改裝行列，預計調整為全球概念店規格，並趕在周年慶前全面完成。

除了在商場營運上不斷推陳出新，在這次的母親節檔期，101 的第 101 樓層首度對外開放，並打造為全台最高的秘境花園。

101 說明，過去 101 樓是僅接待極重要賓客的私房景點，前往必須經過至少 2-3 次的電梯轉乘，也是 101 最不易抵達的樓層，此次首次變裝為秘境花園，開放期間限定的專屬時段，提供「雙人獨享浪漫饗宴」59999 元、「十人高空派對饗宴」12 萬元和包場觀景服務，並同步導入台灣在地精緻品茶文化體驗，設有專業品茶師，希望強化 101 高樓的場域聲量。

101 強調，本次母親節檔期規劃有 101 樓的雲端活動，並將在 4 月兒童月和 5 月母親節以 101 的高樓優勢，打造出全台公益平台─101 兒童公益市集，希望做出只有 101 做得到的差異化服務，藉此持續導入新客源。