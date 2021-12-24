黑松教育基金會8年有成 SDGs環境教育紮根桃園

黑松教育基金會線上年會 12 月 23 日熱鬧登場，黑松教育基金會表示，深耕桃園 8 年來，基金會已成為民間最大推動臺美生態學校 Eco-Schools 認證計畫的輔導單位，在桃園地區推動環境教育累積豐碩成果，更是推動 SDGs 第四大項優質教育 (Quality Education)] 最具規模的民間組織。

黑松教育基金會為落實環境教育及鼓勵孩子主動學習，耶誕節前夕更推出「教育百寶箱」將台灣第一份小學生專門環境行動手冊，再加上愛地兒教學點子手冊教師版、學生版發送至全桃園 189 所小學校長、盼成為第一線師長的助力，未來更將從桃園出發、打造全台最大的環境教育基地。

最新的臺美生態學校 Eco-Schools 認證昨 22 日舉辦頒獎典禮，桃園成環境教育大贏家。黑松教育基金會輔導 4 所黑松輔導的夥伴學校「摘綠」獲得最高級別的綠旗殊榮，包括社子國小（該校的第二面綠旗）、霄裡國小、新埔國小、觀音國小，不僅囊括桃園全數綠旗得獎數、更讓桃園成為今年全台獲旗數最多的縣市。

黑松教育基金會今年邁入第 8 年，臺美生態學校 Eco-Schools 認證只是眾多計畫中一環，再加上「愛地兒環境提案」、「尋。耕課程計畫」等投入環境教育講師、課程設計教授、以及完整輔導資源，累計輔導桃園地區 25 所小學取得生態學校認證、催生至少 100 件師生環境創意提案。扎根築底到今日開花結果，黑松教育基金會是桃園推動 SDGs 第四大項優質教育 (Quality Education)] 最具規模的民間組織。

黑松教育基金會執行長盧功偉強調，教育雖無法短期見效，但採一步步長期耕耘的務實態度，這是黑松企業創立至今秉持的精神，期盼作為學校和土地間的橋梁，媒合各種業界資源，希望各校在發展其特色課程過程中，第一個就會想到黑松教育基金會。

第一線的教育者是孩子成長過程重要的啟蒙者，而引導小學生自主學習更是翻轉教育的核心。為此，黑松教育基金會首創環境教育創意教材「教育百寶箱」，集結《黑松綠⁺校園：給孩子的第一本環境行動手冊》和師生版《黑松愛地兒環境提案競賽：愛地兒教學點子手冊》，發送至全桃園市 189 所小學，為認真從事第一線教育工作老師們提供更多學習參考資源，成為耶誕節桃園教育者一份暖心的禮物。

「教育百寶箱」最特別之處，在於這份專門提供小學生閱讀《黑松綠⁺校園：給孩子的第一本環境行動手冊》，以桃園 25 所學校師生教學實證經驗，結合 Eco-school 模式 7 大步驟，再以孩子的視角重新編撰而成，孩子只要跟著書本中的對話引導，就能用七大步驟執行環境行動，這也是台灣第一份編撰給小學生閱讀的環境行動手冊。

黑松教育基金會執行長盧功偉表示，桃園地區蘊含豐富的生態人文資源，例如鄰近海邊、埤塘、客家米食文化等，透過黑松提供的環境專家、團隊工作坊、生態參訪等資源，化成手冊內容，孩子透過閱讀認識家鄉、進一步參與環境永續行動，就能創造屬於他們學校和社區的改變。

黑松教育基金會也於 23 日舉辦線上年會，主題為「送地球一份永續的禮物－給孩子的環境教育」，邀請全台對環境教育有興趣的師長共同參與，分享環境教育推廣成果、並邀請到海湧工作室陳人平執行長、國立台中科技大學何昕家教授、桃園市新埔國小何嘉惠主任共同對談，希望激發師長們對環境教育的投入，也期待有更多老師、團體及企業可以一起參與，打造有感的永續綠校園。基金會執行長盧功偉表示：「我們希望為台灣這片土地帶來改變、創造影響，而教育是最重要的一環」。

與談人國立台中科技大學何昕家教授指出，臺美生態學校認證是 SDGs 在地實踐上的重要發展方向，黑松提供的生態及環境教育資源激勵更多孩子學習，透過學生自發性討論及執行生態行動，將行動延伸至老師和社區人士共同參與，這代表未來不一樣的教育發展可能，來自桃園市新埔國小的何嘉惠主任，同時也是此次榮獲綠旗認證的負責老師，表示「我常常跟孩子說，如果你願意相信你是有力量的，你就可以成為影響這個世界的人」她以第一線教育工作者的經驗提醒，更應該著重於培養孩子主動思考的能力。

而擔任「黑松愛地兒環境提案競賽」教師工作坊及學生創意課程講師、海湧工作室執行長的陳人平，也受邀出席與談，從「海龜的視角」說明海洋遇到大危機，台灣北至南海岸沙灘被垃圾侵佔，除了從生活源頭減量做起，孩子的環境教育扮演重要角色，當提升下一代環境意識，就是累積「改變世界的力量」。

執行長盧功偉表示，「學校資源共享，是環境教育永續發展的成功關鍵。」明年度黑松也將邀請現今的綠旗學校教師延伸舉辦環境教育種子教師的培訓，從 25 所學校出發，以桃園作為全台最大環境教育基地，將教育資源運用最大化，為台灣這片土地，創造無限想像的永續未來。