黑松明年春節前全產品不漲價 再斥5000萬元強化自販通路

受疫情及原物料暴漲因素干擾，黑松 (1234-TW) 今年前三季稅後純益下滑 25.3%，每股純益降為 1.34 元，黑松董事長張斌堂今 (15) 日在法人說明會指出，黑松在明年春節前，不會調漲任何產品價格，同時，明年強化生產端及銷售端數位轉型，將會斥資 5000 萬元升級或增加自販機機台。

張斌堂指出，黑松期望在 2022 年底完成升級或新購 1400 台具開立發票功能的自動販賣機台，在生產線部分，也將投資提升生產的數位連線功能。

黑松今年也吃到原物料飆漲的大虧，今年前三季因糖、紙箱、咖啡及奶粉等原料的漲價，黑松已自行吸收了其中增加的 6000-7000 萬元成本，但張斌堂強調，2022 年春節前，黑松還是會保持產品價格不變動。

黑松 2021 年前三季營收 67.92 億元，其中酒精類產品占 41%，其他為一般飲料及保健食品，張斌堂說，疫情對於黑松的營運影響很大，旗下非酒精類產品今年上半年表現不錯，但受到疫情影響，5-7 月剛好是飲料的旺季，實際銷售業績卻下滑很多，現在業績已經回來了，至於明年度目標，實在很難說，得要看疫情的發展。

黑松代理的酒品事業今年表現不錯，第 4 季又逢旺季，張斌堂看好業績表現，至 9 月底止，黑松代理 50 度以上金高成長 4%、千日醇年增則達 96%；CHOYA 連續兩年成長 20% 以上，另外，前 9 月葡萄酒營收成長則超過 50%。

黑松對於自有自販機台通路，每年都投資 2000-3000 萬元進行維護及提升品質，預計 2022 年度將狂灑 5000 萬元，將自販機增設開發票功能，把營運模式再進化，目標 2022 年底完成 1400 台具開立發票功能機台，並串聯行動數位互動，強化消費體驗，增加促銷優惠機制，提升產品及通路的競爭力。