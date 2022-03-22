〈同欣電法說〉今年四大產品線全面成長 營收續創高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，第一季因農歷年、工作天數減少，營收估較上季略微下滑，預估季減 1-3%，全年客戶需求持續帶動，四大產品線業績將全面成長，今年營收將續創新高。

營運長張嘉帥表示，今年影像感測器、射頻模組、陶瓷基板與混和積體電路業績皆會成長，其中，成長幅度最大為汽車影像感測器，其次為低軌衛星，其他產品也樂觀，看好半導體成長週期將延續，儘管成長幅度不像 2021 年般強勁，但還是一個好年。

外界也關注手機 CIS 跌價，張嘉帥坦言，情形已持續一陣子，主要是由兩因素構成，包括市場需求疲軟及客戶取得晶圓遭排擠，但由於公司與客戶皆有一定配合的默契，對公司影響不大。

針對近期俄烏戰爭與中國疫情延燒，張嘉帥補充，目前並無客戶的工廠停工，儘管出貨、來料過程受物流遞延，但仍在掌控範圍，對營運無實質干擾；同欣電也拉高原物料安全庫存，預期短期內不會有影響。

至於八德新廠興建進度，張嘉帥指出，目前進度稍微遞延數周，預計今年 8 月進入第一階段的設備安裝，最快第四季進入量產，辦公棟則預計年底啟用。

隨著八德新廠支出告一段落，同欣電今年資本支出將著重在設備領域，預計今年投入約 10 億元左右，全年折舊金額則維持約 14-15 億元，並樂觀看待毛利率表現。

同欣電累計前 2 月營收 22.17 億元，年增 12.15%，創下同期新高。