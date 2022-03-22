華立去年EPS 12.05元締新猶 擬配6.8元現金股利

半導體材料通路大廠華立 (3010-TW) 今 (22) 日公布去年財報，受惠先進製程關鍵耗材、IC 載板用高解析度乾膜等材料出貨強勁，全年稅後純益達 28.43 億元，年增 52.93%，每股稅後純益 12.05 元，雙雙改寫新猷，也首度賺逾 1 個股本。

華立董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.8 元現金股利，創歷史新高，配發率約 56.43%，以今日收盤價 109.5 元計算，殖利率約 6.21%，預計共配發 16.05 億元的現金股利。

華立去年第四季營收 186.09 億元，季減 0.79%，年增 18.3%，毛利率 7.94%，季減 0.44 個百分點，年減 0.41 個百分點，營益率 4.22%，季減 0.07 個百分點，年增 1.04 個百分點，稅後純益 7.63 億元，季減 9.39%，年增 73.8%，每股稅後純益 3.24 元。

華立去年全年營收 705.15 億元，年增 19.35%，毛利率 8.48%，年增 0.35 個百分點，營益率 4.36%，年增 0.79 個百分點，稅後純益 28.43 億元，年增 52.93%，每股稅後純益 12.05 元。

華立表示，儘管 316 日本本州東岸近海連續發生兩次地震，不過，原廠生產基地遠離震央，未受到地震影響，在供貨緊缺大環境下，公司仍全力滿足主力客戶需求，看好光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP 研磨液業績年增達雙位數。