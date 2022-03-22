美銀：原油庫存接近見底 WTI恐上演無法交割的歷史性軋空

美銀：原油庫存接近見底 WTI恐上演無法交割的歷史性軋空(圖:AFP)
美銀：原油庫存接近見底 WTI恐上演無法交割的歷史性軋空(圖:AFP)

2020 年 4 月「負油價」距當前並沒有過去多久，華爾街一些分析師擔心，類似的動盪近期可能重演，只不過方向相反，從而引發史詩級別的軋空行情。

回顧 2020 年 4 月 20 日的 WTI 期貨負數，庫存是一大關鍵。合約之所以在到期日出現離譜行情，致命的原因在於，當時根本就沒有儲油的地方，讓生產石油變成一種負擔。

如今的庫存情況則完全相反。截至上周，庫欣原油庫存已經觸及 2400 萬桶，創下頁岩油時代以來的最低季節水位。

庫欣庫存接近見底 (右圖, 圖表取自 Zero Hedge)
庫欣庫存接近見底 (右圖, 圖表取自 Zero Hedge)

美國銀行大宗商品和衍生品主管 Francisco Blanch 在最新報告指出，有限的產量成長以及強勁的煉油和出口需求，導致庫欣的庫存緊張，由於 WTI 期貨合約的持有者，必須在合約到期時進行實物交割，因此缺乏儲存空間可能會導致期貨市場出現更大的波動。

Blanch 說，4 月合約於周二到期，「鑑於市場在短期內極度空頭，我們認為隨著 WTI 每月到期日接近，軋空的風險大增。」

市場極度空頭 (圖表取自 Zero Hedge)
市場極度空頭 (圖表取自 Zero Hedge)

數據顯示，在過去短短的一個月內，空頭賣出了 10 億桶原油期貨，創下了歷史高位。與此同時，WTI 原油期貨價差升至 10 年高點，1-3 月到期價差為 11.70 美元，不利於石油庫存的增加。

美銀更指出，從當前現貨的溢價水準來看，這些低位庫存中的很大一部分，可能還被用於維持管道運輸，所以它們可能不能用來交割 WTI 原油期貨合約。

更加不利的，還有近期的 WTI 原油 - 布蘭特原油價差，目前接近每桶 - 5 美元，這可能導致在未來幾周 WTI 原油出口量繼續攀升，甚至達到「創紀錄的高水準」。

美銀認為，這些現象都指向同一種可能，那就是近月 WTI 期貨合約有可能在 2022 年上半年「融漲」（melt-up），亦即一次完全反方向的「負油價」事件重演。

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