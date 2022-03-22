美銀：原油庫存接近見底 WTI恐上演無法交割的歷史性軋空

2020 年 4 月「負油價」距當前並沒有過去多久，華爾街一些分析師擔心，類似的動盪近期可能重演，只不過方向相反，從而引發史詩級別的軋空行情。

回顧 2020 年 4 月 20 日的 WTI 期貨負數，庫存是一大關鍵。合約之所以在到期日出現離譜行情，致命的原因在於，當時根本就沒有儲油的地方，讓生產石油變成一種負擔。

如今的庫存情況則完全相反。截至上周，庫欣原油庫存已經觸及 2400 萬桶，創下頁岩油時代以來的最低季節水位。

庫欣庫存接近見底 (右圖, 圖表取自 Zero Hedge)

美國銀行大宗商品和衍生品主管 Francisco Blanch 在最新報告指出，有限的產量成長以及強勁的煉油和出口需求，導致庫欣的庫存緊張，由於 WTI 期貨合約的持有者，必須在合約到期時進行實物交割，因此缺乏儲存空間可能會導致期貨市場出現更大的波動。

Blanch 說，4 月合約於周二到期，「鑑於市場在短期內極度空頭，我們認為隨著 WTI 每月到期日接近，軋空的風險大增。」

市場極度空頭 (圖表取自 Zero Hedge)

數據顯示，在過去短短的一個月內，空頭賣出了 10 億桶原油期貨，創下了歷史高位。與此同時，WTI 原油期貨價差升至 10 年高點，1-3 月到期價差為 11.70 美元，不利於石油庫存的增加。

美銀更指出，從當前現貨的溢價水準來看，這些低位庫存中的很大一部分，可能還被用於維持管道運輸，所以它們可能不能用來交割 WTI 原油期貨合約。

更加不利的，還有近期的 WTI 原油 - 布蘭特原油價差，目前接近每桶 - 5 美元，這可能導致在未來幾周 WTI 原油出口量繼續攀升，甚至達到「創紀錄的高水準」。

美銀認為，這些現象都指向同一種可能，那就是近月 WTI 期貨合約有可能在 2022 年上半年「融漲」（melt-up），亦即一次完全反方向的「負油價」事件重演。