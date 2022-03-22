〈焦點股〉俄烏戰爭催動+特化行情翻揚 化工股人氣旺

俄烏戰事持續僵持，使得尿素、鉀肥價格居高不下，與此同時，各國經濟陸續解封，帶動電子、特用化學品需求升溫，化工族群今 (22) 日受買盤青睞，表現抗跌，中華化 (1727-TW)、三福化 (4755-TW)、東鹼 (1708-TW) 連袂攻上漲停板，三晃 (1721-TW)、勝一 (1773-TW)、永光 (1711-TW) 等多檔漲勢也相當凌厲，激勵上市化工類股指數盤中勁揚 2.8%，創 10 年半新高。

三福化近來股價飆漲，遭證交所列注意股，今日再度噴出漲停，達 209 元，改寫歷史新高。三福化公布 2 月自結，稅後純益 8700 萬元，每股純益 0.86 元。三福化主要銷售基礎化學品、精密化學品及新興化學品，今年除了越南材料廠與氣體廠投產貢獻，另有新興化學品顯影劑回收處理量能增加，以及推出新世代精密化學品。

中華化今天同步亮燈漲停，達 51.1 元，創 2 個多月新高。中華化近年伴隨電子級硫酸新增產能開出，營運利基推進，截至 2021 年第三季，電子化學品營收比重已提升至 26%，策略布局見成效。中華化今年 2 月營收 1.9 億元，月增 7.22%，年增 65.9%，累計前 2 月營收 3.68 億元，年增 35.6%。

由於俄烏戰爭對原物料的衝擊蔓延到化肥領域，導致鉀肥大漲，市場看好東鹼、台肥營運受惠，東鹼午盤後湧入大量買盤，股價急速攻上漲停，達 49.95 元，站穩所有均線之上；台肥今天股價同步大漲逾半根停板，最高來到 76.5 元。

化工族群今天表現強勢，其他包括三晃、勝一、永光、元禎、和益、興農等相關個股，漲勢都相當強勁。上市化工類股指數盤中勁揚 2.8%，達 155.11 點，創 2011 年 8 月以來新高點。