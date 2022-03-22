〈台股盤後〉量縮價穩收平盤 多方控盤類股續輪動

台股今 (22) 日大盤由多方掌控，終場小跌 0.65 點作收，收 17559.71 點，成交值 2354.56 億元，市場專家指出，台股今日盤中缺乏大型主流股帶動，成交量能也萎縮，代表市場賣壓不大，預估上檔反壓將落在 17914 的季線附近。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股出現日 K 連 4 紅，且未跌破前波反彈高點位置區，顯示目前台股大盤為多方掌控，接下來必需留意的是季線 17900 點上檔壓力沈重。

台股今天早盤開盤點位在 17512.41 點，最低點為 17468.55 點，最高為 17573.29 點，大盤終場收小跌 0.65 點作收，收在 17559.71 點，市場成交值為 2354.56 億元，為今年 2 月 16 日以來的成交新低量。

證券分析師張陳浩指出，台股今天缺乏主流股帶動而下跌，且量能萎縮，盤中在矽智財、中小型鋼鐵股勉強撐住人氣，目前看起來，今天大盤上活躍的綠能、儲能概念股、貴金屬回收類股，無法成為帶動上攻的主流，預估台股未來還需要電子，才能有效帶動盤勢回升。

技術線型來看，張陳浩說，在俄烏戰事不確定性仍高、國際油價、金屬價格高漲等不利因素影響下，台股今天走勢相對抗跌，尤其在 MACD 指標連兩日翻越零軸之上的走勢來看，代表中線走勢可望穩定向上。

台股今天亮點在尾盤 5 分鐘，爆出 173.39 億元的量能，拉抬指數 30 點，張陳浩觀察，買盤買進權值股台積電 (2330-TW)、及聯發科 (2454-TW)，未來台股要上攻，仍須唯量是問。

證券分析師黃漢成則指出，台股今天走勢是量縮價穩格局，預估短期輪動將不會改變。