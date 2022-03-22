電金傳欲振乏力 台股近平盤收17559點 月線失而復得

俄烏戰爭持續拖累全球金融市場，美股周一全面回檔，台股今 (22) 日也陷震盪整理，電金傳欲振乏力，僅化工、電子零組件等類股獲資金點火，加權指數尾盤急拉，終場以近乎平盤、小跌 0.65 點，收在 17559.71 點，驚險守住月線，成交值萎縮至 2354.56 億元。

櫃買指數逆勢走揚，終場上漲 0.53%，收在 214.79 點，成交值 626.29 億元。上市櫃成交值合計 2980.85 億元。

電子權值股今天普遍走弱，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等均在盤下震盪，聯詠、南亞科等產業指標股賣壓偏重，而國巨股價回神強漲逾 3%。金融股互有漲跌，兆豐金上漲逾 1% 最為強勢，金控雙雄則收平盤，開發金、元大金等震盪走跌。

傳產股方面，鋼鐵族群早盤表現強勢，中鋼一度站上 40 元之上，可惜後繼無力終場小漲作收，不過，春源、豐興、新鋼、允強等多檔仍獲資金點火。

航運股今天賣壓沉重，貨櫃雙雄長榮、陽明均下跌超過 1%，萬海小跌作收，航空雙雄也遭摜壓，長榮航、華航股價重挫 2-3%，裕民、新興、慧洋 - KY、四維航等散裝航運族群也都震盪走跌。

化工族群受到買盤青睞，中華化 (1727-TW)、三福化 (4755-TW)、東鹼 (1708-TW) 連袂攻上漲停板，三晃、勝一、永光等多檔漲勢也相當凌厲，激勵上市化工類股指數盤中勁揚近 3%，創 10 年半新高。此外，PCB 族群今天表現有撐，華通勁揚逾 4%，金像電、欣興、燿華、嘉聯益等均在盤上表現。