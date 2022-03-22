〈微星法說〉Q2將是今年谷底 全年拚雙位數成長再戰新高

微星 (2377-TW) 今 (22) 日召開法說會，展望今年，董事長徐祥表示，首季將維持高檔，不過受俄烏局勢干擾歐洲地區買氣，加上傳統淡季，對第二季營運相對保守，全年則看好在英特爾 (INTC-US)、超微(AMD-US)、輝達(NVDA-US) 等新品挹注下，營收仍將雙位數成長，再戰新高。

徐祥表示，今年 1、2 月營收維持高檔，3 月受深圳廠短暫停工，但預期首季營收仍將維持雙位數成長。

微星總經理黃金請補充，深圳廠上周配合當地政府要求小區停工政策，直到昨 (21) 日才復工，影響天數約 2-3 天，估對整體產能影響有限，停工後有採用外包，或以昆山廠、台灣廠支應，現階段較擔心後續供應鏈、物流司機狀況，不過評估目前影響都在可控範圍內。

法人也關注俄烏局勢是否影響市場買氣，徐祥指出，2 月底事件爆發後，開始影響周邊國家需求，觀察 3 月市場需求、買氣確實雙位數下滑，導致庫存偏高，加上第二季又是產業傳統淡季，展望相對保守，不過全年可望在新品帶動電競、商用需求下，保持成長。

徐祥也補充，去年俄烏地區占微星營收比重約 4-5%，因此營收影響程度有限，至於盧布近期大幅貶值，也已做好避險、保險，認為營運衝擊影響程度可控，也強調將密切配合各國法律規章、調整出貨。

營運方面，微星去年營收 2018.1 億元，年增 37.8%，毛利率 18.95%，年增 4.41 個百分點，營益率 9.9%，年增 3.63 個百分點，稅後純益 169.21 億元、年增 112.6%，淨利率 8.38%，年增 2.95 個百分點，去年三率三升，大賺兩個股本，寫新猷，每股賺 20.03 元。