〈東元搶低碳商機〉自動化展推出高效能馬達 節能效果最高達50%

台北國際自動化大展今 (15) 日登場，東元 (1504-TW) 展示智能工廠及低碳工業解決方案，其中，高效能馬達方面，由 IE1 馬達換成 IE4 高效節能馬達，平均可節能 5%，再更換成 IE4 馬達搭配變頻器使用，節能效果最高可達 50%。

董事長邱純枝表示，碳中和是各國政府及企業目標，東元可以協助客戶把製程及廠房附屬各種設備，包括通風，空調，給水，空壓等系統等，更換成高效率馬達搭配變頻器，加上用電監控可視化系統，大幅減少製程上的用電和排碳量。

東元智能工廠低碳工業節能解決方案，運用高效節能馬達以及冷卻水塔的節能方案，總經理連昭志指出，目前企業對 IE4 高效節能馬達需求強烈，如果 IE4 馬達搭配變頻器使用，節能效果更可以達到 25-50%。

東元集團首度針對工控資安解決方案，展出資安監控戰情室，提供 OT 設備層資安解決方案，包括潛伏惡意行為偵測與資安攻擊事件緊急告警通知，降低製造業的資安風險。

東元也針對自動化提出解決方案，協作機器人採用模組化設計，大幅降低開發難度，適用於工業製造、消費性商業、或教育研究、醫療照護等領域。另外，應用於半導體工廠的天車設備，採用東元 DC 伺服系統，可在高空軌道上執行自動搬運和換軌功能，不占用人員行走及機台擺放空間，大幅增加空間利用率。