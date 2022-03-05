〈企業徵才〉鴻海衝刺轉型 新人年薪挑戰百萬

鴻海 (2317-TW)2022 年校園徵才正式啟動，首站於台灣大學舉行，今年徵才除了圍繞在既有的「3＋3」發展策略，包括電動車、數位健康、機器人外，更新增元宇宙、軟體應用相關職缺，新人年薪可望挑戰百萬。

其中，鴻海目前進駐新北市寶高智慧產業園區，成立軟體研發與半導體設計中心，著重在自動駕駛、智能網關、智慧座艙等領域軟硬體設計開發，預計招募 1500 名以上的軟體應用人才。

鴻海近年來在電動車、半導體產業佈局迅速，相關人才需求也熱切；數據分析、物聯網、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

薪資待遇方面，鴻海表示，新進大學畢業生起薪 4.5 萬元以上，碩士畢業生起薪 5.2 萬元以上，博士畢業生起薪 6 萬元以上，還有分紅獎金與績效獎金制度；其餘針對員工健康、生育等也提供相關設施及福利。

鴻海內部也辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓、多元靈活的戰略培訓計劃。

而鑑於國內新冠肺炎疫情雖有趨緩但仍起伏不定，鴻海今年採取實體、線上徵才並行模式，無論到校徵現場或在透過 Line 官方帳號 QR Code 掃碼投遞履歷，並完成相關資料填寫，皆可參與抽獎，最大獎為 iPad、Switch，讓應徵者輕鬆投遞履歷即可參加抽獎。