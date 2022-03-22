陳時中估全球5月陸續解封 台灣有機會開放

國內今 (22) 日新增 10 例本土個案及 79 例境外移入，其中 3 例為北市和平醫院護理師一家三口，另 6 人與嘉義婚宴有關。隨著國際疫情逐步降溫，疫情指揮中心指揮官陳時中預估，世界各地 5 月會陸續解封，主要因時勢所逼，期待未來有更好的藥物、國際疫情下降，或是病毒變異更輕症化，將增加台灣開放的可能性。

疫情已經延燒 2 年多，外界關注，接下來若沒有新變異株出現，加上追加劑施打率達 7 成，暑假能否完全解封？陳時中表示，很難回答這個問題，不過，大概到 5 月左右，全球各地就會陸續解封，主要是被時勢所逼，確診的人夠多，就會有一波開放，這波開放可能讓疫情暴增或下降。

陳時中說明，各國解封後，可能讓確診人數暴增，屆時台灣就無法大量開放邊境；不過，開放後疫情也有可能大幅下降，我們的時機就來了。

陳時中強調，台灣努力防疫，重點是要能掌握時機，過去 2 年，台灣抗疫爭取時間效益與主動性，有充分條件觀察他國狀況，來選擇因應的步驟。

陳時中表示，希望未來有很好的藥物問世，讓大家可以更安心，再者就是國際疫情下降，或是病毒變異朝向更加輕症化，這些都是增加台灣全面開放的可能性。

此外，北市聯醫和平院區發燒篩檢站爆出一名護理師染疫，其丈夫及孩子也確診，據指揮中心資料顯示，護理師丈夫未施打過任何一劑 COVID-19 疫苗，目前個案暫無症狀，3 人都在醫院隔離治療。

嘉義婚宴群聚案今天再添 6 例，其中 4 人與此案最早發病的雲林退休校長 (案 22137) 相關，分別為校長妻子、2 名友人及朋友同事、1 例為染疫退休人員 (案 21916) 同住家人，還有 1 例為這起群聚的台北市個案 (案 22039) 女友。全案累計 16 人確診。