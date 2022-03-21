勞動部放寬移工入境檢疫規定 可引進雙語人員、廚師

台灣邊境檢疫措施逐步鬆綁，為緩解缺工現象，勞動部今 (21) 日宣布，經報請指揮中心同意，即日起，放寬雇主安排移工於防疫宿舍進行檢疫及自主健康管理的規定，此外，同步開放仲介雙語人員、宿舍廚師入境。

基於國內疫情趨緩，防疫管制措施逐步鬆綁，勞動部考量移工在台須有雙語翻譯人員提供翻譯工作，以及由廚師從事食物烹調的需求，以提升移工生活照顧服務，因此放寬兩種人員來台，為行政簡化，仲介均免向地方政府申請事前查核，只要經勞動部確認屬實，即可入境。

現行移工入境應依指揮中心規定天數，於同一防疫旅館進行 10 天檢疫及 7 天自主健康管理。為擴大檢疫量能，紓緩國內缺工及因應照顧人力需求，勞動部報請指揮中心同意，自 21 日起，放寬移工入境得於仲介公司設立之防疫宿舍進行檢疫規定。

勞動部同步發布指引，第一，仲介公司向宿舍所在地的地方勞政主管機關提出申請，由勞政、衛生、建管等業管單位實施查核，設立標準原則比照防疫旅館 (包括宿舍基本規劃、一人一室房間及內部設備、門禁與安全維護、環境清潔與廢棄物清理、工作人員健康管理等)，符合設立標準者，由勞政主管機關同意防疫宿舍設立。

第二，防疫宿舍應設防疫管理人，負責與當地衛生單位之聯繫及統理檢疫相關事宜，凡有可能接觸移工之宿舍工作人員，均須接受防疫教育訓練。

第三，移工入住防疫宿舍，依指揮中心規範之檢疫天數、PCR 及快篩次數辦理。第四，由各地方政府規劃辦理抽查，並查核移工檢疫是否符合相關規範。