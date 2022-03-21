〈金管會備詢〉外資兩面手法？ 金管會允諾一個月內完成調查

權王台積電 (2330-TW) 近期遭外資大賣，但卻有外資券商從 1 月起持續喊買，遭外界質疑外資恐涉「邊喊價、邊倒貨」有坑殺散戶之嫌，金管會主委黃天牧今 (21) 日允諾，會在一個月內完成調查報告送交財委會。

台積電自 2 月中旬以來，幾乎被外資當成提款機大舉賣超，統計到 3 月 16 日為止，外資更是連續 18 個交易日天天賣超台積電，累計賣超張數高達 51 萬張，儘管外資砍股毫不留情，但仍有美系外資喊多台積電，目標價調高至 1052 元。

國民黨立委曾銘宗今天質詢時說，外資券商頻頻喊多台積電，目標價一路上修到 900 元，但實際上卻是大舉賣超，導致台積電股價跌到 500 多元，質疑金管會是否有掌握外資這種一邊出報告上修目標價，但實際上又是接連賣超的情況?

對此，證期局局長張振山說，據規定外資券商必須針對媒體相關報導，在公開資訊觀測站即時回應與澄清，證交所有必要時也可主動說明。

為避免外資報告影響市場秩序，金管會曾在 2014 年責成證交所，要求券商出具推薦客戶個股或產業分析的相關報告時，應落實內控管理，不得提供給「多數不特定人」；而媒體轉載外資報告時，內容也不可涉及個股目標價預測。

曾銘宗則說，重點是對於外資發布消息，對市場的影響的相關規範，金管會是否有確實落實，主張金管會應該就券商一邊喊多、一邊賣股進行深入調查，對此，黃天牧則回應，會在一個月內完成調查並交付報告至財委會。