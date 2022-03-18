央行升息1碼 公股銀一年定儲重新站回1字頭

中央銀行 17 日拍板升息 1 碼 (0.25 個百分點)，國銀龍頭台灣銀行今 (18) 日也跟進宣布調升牌告利率，其中一年期的定期儲蓄機動利率足額調升 0.25 個百分點，重新站回 1 字頭來到 1.09%，調整後牌告利率將自 21 日生效。

根據台銀公布的利率方案，具指標意義的一年期定期儲蓄的機動利率，足額反應央行升息幅度，牌告利率調升 0.25 個百分點，牌告利率從 0.84% 調升為 1.09%。

至於二年期與三年期的定儲機動利率調幅則是超額反應，其中二年期定儲機動利率調升 0.28 個基本點至 1.125%，三年期的機動利率調升 0.29 個百分點至 1.155%。

此外，包括二年期與三年期的定期存款機動也同步調升，其中一個月期、三個月期、六個月期、一年期等全都足額反應，全都調升 02.5 個基本點；二年期與三年期則採超額反應，分別調升 0.28 個基本點、0.29 個基本點。

根據過往慣例，台銀宣布調升利率後，其它公股銀行也比照辦理調整牌告利率，其中一銀定期儲蓄與定期存款各天期機動利率全都採足額調升，調升 0.25 個百分點，牌告利率 21 日適用。

合庫銀晚間也公布最新牌告利率，包括一般定期存款與定期儲蓄存款的機動利率 1 個月期到 3 年期分別調升 0.25 個百分點，同樣是足額調升。