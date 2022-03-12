〈俄烏衝突〉暫時開放仇恨普丁貼文 俄當局怒告Meta、封鎖IG

俄羅斯周五 (11 日) 針對社交平台臉書母公司 Meta Platforms 提起刑事訴訟，因為臉書平台更改其仇恨言論規則，開放用戶在烏克蘭戰爭的脈絡下，可發文呼籲「俄羅斯侵略者去死」。

面對俄羅斯的刑事調查，Meta Platforms 周五回應，他們必須為了烏克蘭暫時性修改其內容政策，好讓用戶得以發聲反對俄羅斯的攻擊。

俄羅斯檢察官要求法院將 Meta Platforms 定性為「極端主義組織」，且俄通信監管機構表示，自 3 月 14 日起將限制用戶訪問 Meta 的 Instagram。

研調機構 Insider Intelligence 表示，Meta 旗下的臉書 、Instagram 和 WhatsApp 服務在俄羅斯都很受歡迎，去年分別有 750 萬、5080 萬和 6700 萬名用戶。

俄羅斯 RIA 通訊社援引消息人士說法，WhatsApp 不會受到此回法律行動的波及，因為 WhatsApp 被視為通訊工具，而非張貼訊息的管道。

俄羅斯的調查委員會表示，已刑事提告擁有臉書和 Instagram 社交平台的美國企業 Meta (FB-US)，控其放任員工違法呼籲謀殺和暴力侵害俄羅斯聯邦公民。

該委員會直接向普丁總統匯報，目前尚不清楚該刑案潛在後果。監督委員會周五表示，正密切關注烏克蘭的戰爭，以及 Meta 的反應。

Meta 沒有立即回應媒體的置評請求。Meta 周五下挫 7.6 美元或 3.89%，收每股 187.61 美元。

在俄羅斯侵略烏克蘭 2 周後，Meta 發言人周四表示，公司已暫時性放寬政治言論規則，允許發布諸如「俄羅斯侵略者去死」、「普丁和或白俄羅斯總統亞歷山大 · 盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 去死」之類的貼文，但不允許呼籲暴力攻擊俄羅斯公民的貼文。

Instagram 是俄國知名反政府人士納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 熱愛使用的發聲平台，遭監禁的他周五透過律師和支持者發布訊息，呼籲俄羅斯人本周末加入反對政府在烏克蘭興戰，並發文稱「普丁是瘋子 (mad maniac Putin)」。