〈台幣〉股匯脫鉤 回貶逾1角下探28.5元關卡

美國聯準會多位官員連番發表鷹派言論，認為央行應採更積極措施對抗通膨，支撐美元轉強，新台幣匯率今 (21) 日應聲走貶，早盤最低來到 28.490 元，貶逾 1 角，美元買盤操作積極，形成股匯脫鉤走勢，台股則上漲逾 140 點，站上 17600 點關卡，收復月線及半年線。

新台幣兌美元匯率歷經兩日強彈後，今天以 28.36 元平盤開出，隨即湧現大量美元買盤，匯價應聲走弱，摜破 28.4 元關卡，一度貶至 28.490 元，貶值 1.3 角。

台股方面，受到台積電漲逾 1% 的拉抬，指數開高走高，電子、金融聯手攻高，加上中鋼領軍鋼鐵族群走強，激勵大盤一度漲逾 140 點，站回 17600 點、月線、半年線之上。

觀察主要亞幣今天表現，泰銖兌美元早盤約貶 0.42%，新台幣貶 0.34%，人民幣貶 0.22%，韓元貶 0.18%，新加坡幣貶 0.09%，日圓則相對升值 0.02%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德呼籲今年大幅調升基準利率至 3% 以上，認為 Fed 應積極行動，幫助緩解通膨對美國家庭造成的沈重負擔。Fed 理事華勒也表達對 Fed 採取更激進行動的支持，包含一次或多次升息兩碼，以及盡快減持債券。